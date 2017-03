L’Iran fait pression sur la Banque d’Angleterre

L’Iran a demandé à la Banque d’Angleterre d’ouvrir des comptes spéciaux de compensation pour ses banques, demande jusque-là rejetée, afin de résoudre une impasse qui l’exclue des banques à Londres plus d’un an après la levée des sanctions. « La Banque d’Angleterre s’est montrée réticente à intervenir de manière positive pour faciliter le commerce entre l’Iran et le Royaume-Uni », a déclaré une source occidentale.