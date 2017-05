L’Iran produit des armes dans des usines souterraines au Liban et au Yémen

La force Al-Qods, le bras des Pasdaran à l’étranger, a construit plusieurs usines d’armes au Liban et au Yémen. Les sources de renseignement de « die Welt» ont confirmé une variété d’armes produite : des fusils, des mortiers, des munitions, des missiles antichars, des véhicules blindés, des bateaux à moteur et des drones pouvant être équipés d’explosifs. Une partie de ces armes auraient été utilisés avec succès en Syrie. Il est particulièrement préoccupant que l’Iran, le Hezbollah et les Houthis soient de produire des missiles mer-sol pouvant menacer le transport maritime international. De plus, dans ces usines souterraines, des missiles sol-sol sont produits avec une portée allant jusqu’à 500 kilomètres menaçant Israël et l’Arabie Saoudite.