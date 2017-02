L’Iran tente d’enrayer sa chute spectaculaire de natalité

L’Iran est frappé par une forte chute du taux de croissance de sa population, avec un chiffre de 1,2% en 2013, soit le plus bas de la région. Le taux de fécondité atteignait seulement 1,8% selon le ministère de la Santé. D’après une étude iranienne datant de 2012, près de 20% des couples iraniens ne parviennent pas à avoir un enfant après un an de tentatives, ce qui représente un taux 5 à 8% plus élevé que la moyenne dans le monde, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

En réaction, le gouvernement iranien a annoncé qu’il allait financer le traitement contre l’infertilité, trop onéreux aujourd’hui dans la République islamique.

Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a appelé à augmenter le nombre de naissances. L’objectif est de doubler la population pour passer de 80 millions actuellement à 150 millions d’ici 50 ans.