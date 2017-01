L’Iran très vexée contre l’interdiction faite à ses ressortissants d’entrer aux USA

L’Iran a condamné samedi l’interdiction de délivrance de visa américain visant les Iranien et les habitants de six autres pays majoritairement musulmans. Les Mollahs ont qualifié cette mesure d’acte de « confrontation ouverte contre le monde musulman et la nation iranienne » et ont promis de prendre des mesures de représailles.



Une déclaration du ministère des Affaires étrangères a déclaré que l’Iran « prendrait des mesures consulaires, juridiques et politiques appropriées » contre la décision, annoncée vendredi par le président Donald Trump.