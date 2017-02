Nouvelle provocation de Téhéran? L’Iran a demandé l’autorisation d’acheter 950 tonnes d’uranium concentré au Kazakhstan sur une période de trois ans pour pouvoir développer son programme nucléaire civil, a annoncé samedi le chef de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (OIEA).

La demande a été faite auprès de l’organisme chargé de superviser l’accord nucléaire conclu en juillet 2015 par l’Iran et six grandes puissances, Etats-Unis, Chine, Russie, France, Grande-Bretagne et Allemagne.