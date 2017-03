Localités juives : Netanyahou envoie son chef de cabinet à la Maison Blanche

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a envoyé à la Maison Blanche son chef de cabinet Yoav Horowitz à la tête d’une délégation chargée de parvenir à une percée entre Israël et les Etats-Unis sur la question des localités juives de Judée et de Samarie. Un haut responsable israélien a déclaré que l’une des principales questions à discuter entre les parties est la volonté du gouvernement Netanyahou de construire une nouvelle localité pour les familles évacuées de l’avant-poste d’Amona. Horowitz a quitté Washington samedi soir avec Jonathan Schachter, conseiller politique et un avocat du Premier ministre chargé de la question des localités juives.