Lockheed Martin a acheté pour 1 milliard de dollars de produits en Israël

Depuis 2010 et la signature d’un des 3 accords pour la livraison de 50 chasseurs furtifs F-35, Lockheed Martin le constructeur a dépensé plus d’un milliard de dollars en achats réciproques auprès de la défense israélienne. C’est ce qu’à annoncé la Direction des achats et de la production du ministère de la Défense.