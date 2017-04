Londres : La conférence du rapporteur spécial des Nations unies se termine en pugilat antisémite

La semaine dernière, Richard Falk, théoricien de la conspiration antisémite et ancien représentant à l’ONU, a tenu une conférence à la faculté d’économie de Londres (LSE) à l’occasion de la sortie de son nouveau livre, « l’Horizon de la Palestine » (« Palestine’s Horizon »)

Des témoins de l’événement ont rapporté que la conférence a dégénéré en tohu-bohu. Les membres de la communauté juive ont agité des pancartes accusant Falk d’antisémite. Les hommes de la sécurité de l’université ont essayé de confisquer les pancartes et d’expulser les étudiants.

L’antisémite célèbre, Guilad Atsmon, était présent et a déclaré à la ronde « que les juifs ont été déportés d’Allemagne en raison de leur mauvais comportement ». Une partie du public choqué lui a demandé de répéter ce qu’il venait de dire, et il l’a fait. Atsmon a aussi recommandé le livre de l’historien David Irving, qui a été déclaré en 2000 par le tribunal comme antisémite, négationniste et admirateur de Hitler. Il a été reporté qu’Atsmon a également déclaré par la suite que « les juifs sont toujours déportés pour une raison quelconque ».