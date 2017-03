L’ONU condamne la Corée du Nord pour ses essais balistiques

Suite à de nouveaux essais balistiques de la Corée du Nord, tous les états membres du Conseil de Sécurité de l’ONU ont signé un message déclarant : « ces opérations contribuent à accroître les tensions dans la région et au-delà, ainsi que le risque d’une course à l’armement dans la région. » Dans sa déclaration, le Conseil a menacé de prendre plusieurs mesures importantes et a appelé les Etats membres de l’ONU à intensifier leurs efforts pour mettre en œuvre des sanctions contre la Corée du Nord.