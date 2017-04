L’Onu recrute des médecins israéliens

Une délégation de l’ONU se rendra en Israël le mois prochain dans le but de recruter des médecins susceptibles de participer à ses missions de maintien de la paix dans le monde. Selon un communiqué, les candidats doivent être titulaires d’un diplôme de médecin, avoir plus de cinq ans d’expérience et des connaissances en anglais ou en français. L’ambassadeur israélien à l’ONU Danny Danon, à l’origine de cette visite, a salué l’expérience des services d’urgence israéliens dans les zones sinistrées.