Les « loosers » islamistes font trembler l’Occident immobile sur ses bases

A l’heure où nous rédigeons, Scotland Yard est, à son accoutumée, silencieuse tant sur l’identité du djihadiste présumé qui s’est fait exploser avec une grande quantité de TATP, à l’entrée de la salle de Concert l’Arena de Manchester, que sur celle d’un de ses proches de 23 ans, arrêté dans la matinée. Ces révélations interviendront plus tard, après des vérifications minutieuses, qu’on sait très professionnelles, mais intervenant toujours trop tard, malheureusement. Où en est-on de la « prévention », des mesures dissuasives, de la traque des filière dès l’amont de Syrie et d’Irak?

Après 7 autres attentats de même type et de même origine islamiste, l’Angleterre goûte amèrement à son propre « Bataclan », moins de deux ans après celui de Paris 11ème.

Aucune revendication précise n’est encore intervenue, d’autant que l’identité du terroriste-suicide demeurant masquée, Daesh ou tout autre groupe islamiste assimilé ne veut pas faire le travail de la police à sa place, =. Néanmoins, les plus fortes présomptions se tournent immédiatement vers Raqqa, la capitale mondiale de l’Etat Islamique, après les chutes successives d’Al Bab et surtout de Mossoul, où Daesh ne contrôle plus que cinq quartiers après plus de huit mois d’offensive.

On ne saurait établir un lien de cause à effet, entre la récente affaire de divulgation (ou pas) aux Russes, de l’existence d’une source des renseignements israéliens en plein cœur de la bête immonde, à Raqqa, considérée comme cruciale par la communauté des services aux Etats-Unis, et l’attentat de Manchester. Pourtant, toute indiscrétion (ayant ou non des conséquences directes), toute légèreté en ce domaine va à l’encontre des effets de la lutte globale recherchée.