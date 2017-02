Dans le climat d’incertitude quant à l’avenir de la « solution à deux États » depuis la rencontre entre D. Trump et B. Netanyahu, un commentateur palestinien a averti que l’idée d’un Etat palestinien comprenant Gaza et une partie de la péninsule égyptienne du Sinaï gagnait du terrain.

Ayoub Kara, un ministre du Likoud sans portefeuille, a tweeté avant la réunion du Premier ministre Binyamin Netanyahu mercredi dernier avec le président Donald Trump que les deux hommes «adopteraient le plan du président égyptien al-Sisi. Un Etat à Gaza et au Sinaï. Au lieu de la Judée et de la Samarie. Ainsi, le chemin sera pavé pour une paix globale avec la coalition sunnite. »

M. Kara faisait référence à des rapports datant de 2014 selon lesquels M. Sisi avait proposé au président palestinien Mahmoud Abbas qu’une partie du Sinaï soit annexée à Gaza et que les Palestiniens puissent installer des réfugiés dans ce qui deviendrait leur nouvel État. L’Egypte a nié que M. Sisi ait jamais fait une telle offre, mais ces informations ont suscité une réponse enthousiaste parmi les députés de la droite israélienne.

Même si M. Netanyahou a déclaré qu’il n’y avait pas eu de discussion à ce sujet lors de ses entretiens à la Maison Blanche et même si l’idée d’un Etat de Gaza-Sinaï n’a pas actuellement d’appui international, ce qui est perçu comme étant le renoncement de M. Trump à l’engagement des États-Unis pour l’émergence d’un état palestinien indépendant en Judée Samarie et à Gaza a alimenté les spéculations et l’incertitude quant à ce qui pourrait se produire ensuite. L’inquiétude suscitée à gauche et chez les ‘Palestiniens’ par un état Gaza-Sinaï est forte.

Le commentateur politique à Gaza, Fayez Abu Shamala, a déclaré au site Rai al-Youm, basé à Londres, qu’il était temps de reconnaître que la solution à deux États était terminée. « Pour toujours le programme d’un règlement basé sur la solution à deux États a pris fin. Ce qui s’est passé en ‘Cisjordanie’ [Judée Samarie ndlr.] à cause des changements démographiques et géographiques a définitivement prouvé au monde que la solution à deux États est morte et est enterrée par la ‘colonisation juive’. »

« Ce fait ne doit pas être nié par les dirigeants palestiniens eux-mêmes qui ont commencé à proposer un programme d’un état alternatif au projet des deux Etats », a-t-il déclaré, se référant aux remarques de l’adjoint d’Abbas Saeb Erekat.

Abu Shamala a expliqué qu’«Israël n’est pas un pays stupide» et n’accordera pas la citoyenneté aux Arabes de Judée Samarie. « Israël ne donnera jamais aux Palestiniens la possibilité d’exiger une solution démocratique d’un État par laquelle les Palestiniens gagneront par la démographie ».

Au lieu de cela, a-t-il prédit, Israël optera pour une « solution régionale » par laquelle un Etat palestinien sera créé à Gaza.

Des terres seront ajoutées du nord du Sinaï, et Israël donnera à l’Égypte des terres du Néguev pour compenser cela. Quant à la Judée Samarie, Israël annexera la zone C, la zone sous contrôle israélien, et délivrera des cartes d’identité israéliennes aux Palestiniens qui y vivent.

En attendant, l’autonomie sera accordée aux grandes villes arabes de Judée Samarie ou peut-être y aura-t-il un lien administratif avec la Jordanie. « La sécurité de la Méditerranée au Jourdain sera sous le contrôle d’Israël », écrivait-il.

Abu Shamala a écrit que les Palestiniens doivent agir maintenant pour empêcher que cela ne devienne une réalité. Mais il préconise une ligne de conduite qui semble avoir peu de chances d’être promulguée. « Le leadership doit assumer ses responsabilités et déclarer que son projet a échoué, démanteler l’Autorité palestinienne et l’appareil de sécurité et dire aux dirigeants arabes lors du sommet arabe du mois prochain », vous êtes responsable.

Naji Shurrab, politologue à l’Université Al-Azhar de Gaza, croit qu’il y aura désormais une volonté américaine, israélienne et arabe à l’idée d’établir un état palestinien à Gaza. Il ne pense pas que l’inclusion du Sinaï sera discutée immédiatement en raison du refus égyptien, mais cela pourrait éventuellement changer si Israël était disposé à transférer des terres du Néguev en Egypte dans un arrangement régional.

« Un Etat palestinien en ‘Cisjordanie’ [Judée Samarie ndlr.] sera fortement refusé par Israël, mais Israël pourra recevoir l’appui de la nouvelle administration pour penser à un Etat palestinien à Gaza », a-t-il déclaré.