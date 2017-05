Los Angeles: une vidéo de surveillance filme l’agression violente d’un juif

(Vidéo) Un Juif orthodoxe âgé qui se rendait dans la matinée à pied à la synagogue locale pour la prière du matin (Shaharit) alors qu’il tenait à la main un châle de prière (Talith) et des phylactères, a été brutalement agressé par un voyou qui l’a frappé et l’a jeté au sol.

L’incident est survenu lorsque l’homme marchait en face de la synagogue Beit Yehuda à l’angle de la rue Oakwood et de l’avenue North La Brea, où l’attendait un voyou violent qui l’a brutalement frappé.

Sur la vidéo de la caméra de sécurité d’une maison voisine, on voit l’agresseur attendant le bon moment, et quelques minutes plus tard, on peut voir sur la vidéo le Juif âgé marchant innocemment lorsque l’agresseur l’a soudainement frappé sans pitié et l’a jeté au sol.

La police est rapidement arrivée sur les lieux et a commencé une enquête approfondie de l’incident sortant de l’ordinaire pour tenter de comprendre le motif de l’attaque et de capturer le suspect et ses complices.