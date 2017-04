L’UE et la menace islamiste à domicile

S’exprimant dans une interview à la radio belge, Gilles de Krechov, coordinateur des activités antiterroristes de l’Union européenne a déclaré que, selon lui, environ 2 500 Européens continuent de se battre dans les rangs de l’Etat islamique en Syrie et en Irak (ce nombre est considérablement inférieur au nombre d’Européens dans le passé).Il estime que beaucoup d’entre eux devraient être tués au cours des combats, que d’autres se rendront sur d’autres scènes de combat, comme le Yémen et l’Afghanistan, et que certains d’entre eux rentreront en Europe. Selon lui, la plus grande menace n’est pas le retour des combattants étrangers, mais « ceux qui vivent ici et pour des raisons différentes se radicalisent ».