l’UE travaille en secret à reconnaître « la Palestine »

Les dirigeants palestiniens travaillent avec les gouvernements occidentaux pour que les pays européens reconnaissent unilatéralement la Palestine comme un État indépendant, a déclaré à Breitbart Jérusalem un membre du conseil exécutif de l’OLP.

Les Palestiniens travaillent en collaboration avec les membres de l’Union européenne pour faire avancer une motion visant à reconnaître l’Etat palestinien après le sommet de dimanche dernier à Paris. La source a ajouté que certains membres de l’administration Obama appuyaient cet nième effort.

« Son importance réside non seulement dans le nombre d’États qui reconnaîtront la Palestine, mais aussi dans le fait que la Palestine deviendra le seul état du monde sous occupation, ce qui posera un réel défi à la communauté des nations », a-t-il déclaré.

Le membre du conseil de l’OLP a déclaré que l’Autorité palestinienne espère faire passer la campagne de reconnaissance «Palestine» au Conseil de sécurité de l’ONU après le sommet de Paris, mais il a admis que la Maison Blanche ne soutient pas cette démarche.

« Nous et nos partenaires européens, ainsi que certains fonctionnaires du Département d’Etat américain, espérons que le sommet créera une sorte de levier qui persuadera la Maison Blanche de l’encourager », a-t-il déclaré. « Notre objectif déclaré est que les frontières de juin 1967 soient les futures frontières de l’Etat palestinien, y compris Jérusalem-Est. Nous cherchons également à fixer un délai pour l’établissement d’un Etat palestinien qui sera assorti de sanctions de l’ONU contre Israël comme celles imposées à l’Afrique du Sud dans les années 1980 et 1990 et sur l’Iran plus récemment. Nous visons à déclarer qu’Israël est un danger pour la paix mondiale pas moins que l’Etat islamique et d’autres organisations terroristes. »

Il a ajouté: « Nous voulons que le Conseil de sécurité [des Nations Unies] reconnaisse la Palestine comme un État occupé et définisse les paramètres d’une négociation qui conduira à sa création », a-t-il ajouté. « Israël ne coopérera pas bien sûr, mais pour la première fois depuis 1967, le monde sera unanime quant à la responsabilité d’Israël pour déjouer la perspective de la paix, conformément aux résolutions de l’ONU. Lorsque cela se produira, nous serons dans une position beaucoup plus forte vis-à-vis de la nouvelle administration et serons en mesure de déjouer l’initiative de déplacer l’ambassade américaine à Jérusalem. Ces résolutions mettront (le Président élu Donald) Trump en situation de décider s’il veut faire face à la communauté internationale, le Vatican et l’UE », a-t-il ajouté.