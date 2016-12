L’Ukraine commence à regretter d’avoir voté en faveur de la résolution anti-israélienne à l’ONU

Même si officiellement, le gouvernement ukrainien a légitimé son vote au Conseil de sécurité de l’Onu en faveur de la résolution anti-israélienne, il semble que la classe politique locale commence à en mesurer les réelles conséquences. Pour preuve les nombreux articles consacrés au sujet dans la presse locale.

L’hebdomadaire Galytski Kontracty évoque l’affaire dans un article fleuve qui sur le fond et la forme, regrette que l’Ukraine se soit laissée prendre au piège de l’équipe Obama. Car « Quoi qu’Obama et Kerry aient promis, ils ne seront plus aux commandes de l’Amérique dans quelques jours, et nous serons désormais confrontés à la suspicion de la nouvelle administration Trump ».

Sur la télévision d’Etat, un commentateur déplore que l’ami israélien puisse à ce point avoir été piégé par le Conseil de sécurité « toujours à la pointe pour condamner Israël mais qui ne lève pas le petit doigt contre l’invasion de la Crimée ».

Mais ce qui chagrine à l’unanimité les observateurs ukrainiens, c’est qu’Israël servait régulièrement de courroie de transmission avec la Russie. Il existe en effet peu de pays qui entretiennent de bonnes relations à la fois avec l’Ukraine et la Russie de Poutine. C’est le cas d’Israël qui a rendu à Kiev de multiples services dans le domaine diplomatique.

Les hommes politiques se sont évidemment emparés de l’affaire. Oleh Liachko, un ex candidat à la présidentielle a carrément estimé que « cette trahison de notre allié israélien porte d’abord atteinte aux intérêts stratégiques de l’Ukraine. Qu’à fait Israël pour mériter une telle opprobre. Israël nous tend la main en permanence, nous envoie ses touristes à Ouman, nous soutien diplomatiquement et voici comment nous le remercions ».

Quant au Premier ministre ukrainien qui était annoncé en Israël ces jours-ci, il est le premier à en faire les frais : Binyamin Netanyahou a simplement…annulé la visite.