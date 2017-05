Quand l’Unicef ne voit pas l’oasis médicale israélienne ! Par Bely

Alors qu’Israël s’investit pour aider Nazareth, l’UNICEF en dit pis que pendre ! Double jeu, parlé double, parlé trouble, doit-on parler de mauvaise information, de mauvaise foi ou d’une forme de calomnie parfaitement impure et volontairement des plus floues ?

Un exemple entre mille !

Il est un hôpital fondé au 19ème siècle, (L’hôpital de la Sainte Famille), situé dans le quartier de Namsawi au nord-est de Nazareth (territoire israélien) qui compte de nos jours 120 lits pour une population diversifiée d’environ 250 000 personnes.

Le 18 mai dernier, a eu lieu l’inauguration d’un institut d’imagerie par résonance magnétique ( IRM), au sein de ce même « L’hôpital de la Sainte Famille » sous le haut patronage du ministre de la Santé, Mr Yaakov Litzman, de nombreux dignitaires religieux, évêques, maires et conseillers municipaux, quelques membres de la Knesset de la liste unie : Mr Ayman Odeh, Dr. Ahmad Tibi, Dr. Abdallah Abu Maruf, de directeurs de Caisses Maladies (kupath holim) et de médecins.

Le 24 mai dernier, une déclaration de l’UNICEF, non seulement n’y fait pas mention mais à contrario celle-ci « demande la fin immédiate des attaques contre les établissements de santé »

Et le Directeur régional de l’UNICEF pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, Geert Cappelaere, de préciser dans un communiqué de presse :

« Les dommages causés aux infrastructures de santé privent les enfants de soins de santé essentiels. La violence paralyse les systèmes de santé dans les pays touchés par les conflits et menace la survie des enfants. Au-delà des bombes, des balles et des explosions, d’innombrables enfants meurent en silence de maladies qui pourraient facilement être évitées et traitées ».

Et de préciser « qu’au Yémen, 9,6 millions d’enfants sont dans le besoin. En Syrie, ils sont 5,8 millions, en Iraq, 5,1 millions, en Libye, 450.000, au Soudan, 2,3 millions… et 1 million dans la bande de Gaza (sous le contrôle du Hamas!)

CQFD :

Pendant que l’agence onusienne fait de grandes déclarations, demande dans une envolée poético-lyrique « d’éviter l’effondrement total des systèmes essentiels de santé alors que les conflits se poursuivent »…

Le ministre de la Santé israélien, Mr. Yaakov Litzman, de déclarer en inaugurant le fameux IRM de Nazareth, que « la politique du ministère de la Santé est d’en promouvoir toutes les populations sans différences ni discrimination. » !

Voilà qui est dit. Espérons que ce soit entendu si ce n’est remercié …