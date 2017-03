L’Union européenne versera 7,7 millions d’euros pour un emballage israélien. Par Bely

Un habit assez extraordinaire pour valoir 7,7 millions d’euros ! Ainsi l’Union Européenne vient d’accorder un prix 7,7 millions d’euros à NANOPACK, une société israélienne pour un projet aussi original que visionnaire !

En effet, des chercheurs israéliens ont réussi à appliquer au domaine de l’emballage classique la technique de la nanotechnologie pour le rendre antimicrobien, en améliorer la sécurité alimentaire comme en réduire les déchets.

C’est dans les installations de Bio Base Europe (BBEU) à Gand, Belgique que NANOPACK a tenu sa conférence d’ouverture les 24-25-et 26 Janvier derniers, un consortium composé de 18 organisations partenaires, dont Israël et la France et dirigé par le Technion – (Israel Institute of Technology) –

Et c’est, dans le cadre du programme HORIZON 2020 de l’UE pour la recherche et l’innovation qu’a été financé ce projet qui, devenu réalité, pourrait, (du moins en partie), permettre de mettre en adéquation le nombre d’humains sans cesse en expansion avec, à contrario, une quantité de nourriture en constante récession !

« Ainsi notre société NANOPACK, explique le Dr Ester Segal, professeur au TECHNION, est la première à avoir trouvé la solution, grâce à son emballage antimicrobien à base de nanomatériaux naturels, pour empêcher toutes éclosions de maladies d’origine alimentaire et réduire ainsi une détérioration aussi précoce que naturelle si rien n’était fait ! »

Et d’ajouter que NANOPACK contribuerait ainsi à réduire de 1,3 milliard de tonnes la quantité de nourriture gaspillée chaque année, et conséquemment une perte économique majeure et un préjudice important quant aux ressources naturelles de la planète.

« Nous avons l’intention de présenter plus performants encore, des produits plus sûrs et plus intelligents, qui permettront à l’Europe de devenir leader dans la nanotechnologie alimentaire et l’emballage antimicrobien à puce, tout en augmentant et la compétitivité et la croissance », a ajouté le Dr Segal.

Et, ce qui n’est pas évident à comprendre, d’en expliciter la conception.

« Les films polymères actifs développés par NanoPack présentent des propriétés antimicrobiennes à large spectre non satisfaites par des matériaux de pointe, qui comprennent des nanomatériaux utilisés actuellement tels que des particules d’argent, ce qui génère des problèmes de toxicité et de résistance microbienne. En utilisant les nanotechnologies, le projet emploiera des composites polymères à base de nanotubes naturels d’Halloysite (HNT) comme des transporteurs fiables capables de libérer des charges utiles bioactives. En raison de leur taille, les HNT sont incapables de migrer de l’emballage alimentaire vers la nourriture. Les HNT dans l’emballage alimentaire NanoPack libèrent lentement de minuscules quantités d’huiles essentielles puissantes, volatiles, naturelles et approuvées par l’UE dans l’espace de rangement de l’emballage. Les huiles présentent à la fois des propriétés antimicrobiennes et antifongiques et peuvent être adaptées pour inhiber la prolifération de la plupart des microbes produits par les aliments.

Pas tout compris, si L’EU cautionne un tel projet, pourquoi ne pas leur faire confiance ? Tout compris ? Bravo ! Kol hakavod !