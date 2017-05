L’université Ben Gurion prouve que sourire ne fait pas paraître plus jeune mais plus vieux !

« Ouistiti ! » faisons-nous en coeur à la faveur d’une photo de groupe. Le cliché sera sans doute plus sympathique, mais si vous souhaitez apparaître plus jeune, sourire à pleines dents s’avère contre-productif ! ……

Car contrairement à l’idée reçue, le visage lorsqu’il est souriant est jugé plus âgé, selon une étude menée à l’université Ben Gurion (Israël), et parue dans la revue Psychonomic Bulletin and Review le 8 mai.

Chargés d’évaluer l’âge de jeunes personnes (hommes et femmes) à partir de photos, les 40 participants à l’expérience leur donnaient systématiquement un an de plus en moyenne si celles-ci souriaient sur les clichés.

Un effet qui s’explique, selon les auteurs, par l’apparition des rides autour des yeux. Pour preuve : quand des visages étonnés étaient également présentés, leur âge était évalué plus jeune que les visages neutres.