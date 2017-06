Lutte anti-Daech : l’aviation russe élimine 80 terroristes fuyant Raqqa vers Palmyre

Les avions de combat russes ont détruit trois convois de terroristes de Daech en provenance de Raqqa qui cherchaient à se rendre à Palmyre, annonce jeudi le ministère russe de la Défense.

Selon le ministère russe de la Défense, les terroristes de Daech en provenance de Raqqa ont entrepris une nouvelle tentative de rejoindre Palmyre dans la nuit du 29 au 30 mai.

« L’aviation russe a frappé les cibles détectées. Les pertes de Daech s’élèvent à plus de 80 terroristes, 36 voitures, huit véhicules de ravitaillement et 17 camions équipés des mortiers et d’armes de gros calibre », a précisé le ministère de la Défense.

Le commandement de l’armée russe en Syrie est déterminé à continuer à prendre les mesures nécessaires pour empêcher les terroristes venus de Raqqa de rejoindre les provinces de Homs et de Hama, indique le communiqué du ministère russe.