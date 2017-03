M. Abbas récompense l’ancienne responsable de l’ONU pour son hostilité extrême contre Israël

Le président palestinien non élu a décerné le plus haut honneur de son peuple à l’ancienne fonctionnaire jordanienne qui a été contrainte de démissionner la semaine dernière après avoir rédigé un rapport accusant Israël d’établir un « régime d’apartheid ».

L’agence officielle de presse palestinienne Wafa a déclaré dimanche que Mahmoud Abbas avait informé Rima Khalaf par téléphone qu’elle recevrait la médaille palestinienne de la plus haute distinction en reconnaissance de son « courage et de son soutien » pour le peuple palestinien.

M. Abbas « a souligné à Dr. Khalaf que nos gens apprécient sa position humanitaire et nationale. »

Mme Khalaf, sous-secrétaire générale des Nations unies, a démissionné vendredi après avoir refusé de retirer son rapport remis à la Commission économique et sociale des États-Unis pour l’Asie occidentale.

Ses auteurs ont conclu que «Israël avait établi un régime d’apartheid qui institutionnalise systématiquement l’oppression raciale et la domination du peuple palestinien dans son ensemble», reprenant les pires poncifs antisémites.

Le rapport a été rapidement condamné par des responsables américains et israéliens, et le bureau du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré qu’il avait été publié sans consultation préalable et qu’il ne reflétait pas ses vues.

En Jordanie, le porte-parole du gouvernement Mohammed Momani a décrit Mme Khalaf comme une patriote qui avait occupé des postes à responsabilité dans le royaume.