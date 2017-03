M. Erdogan accuse l’Allemagne de « terrorisme »

Rien ne va plus entre la Turquie et l’Allemagne. Le dossier des meetings politiques turcs annulés en Allemagne provoque la fureur de la Turquie. Trois rassemblements en faveur du parti au pouvoir en Turquie, en campagne pour le référendum d’avril prochain, ont été refusés par les autorités locales pour raisons de sécurité. La communauté turque est très importante en Allemagne et ces annulations ont fait réagir très vivement le président Erdogan.