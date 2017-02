M. Erdogan corrige A. Merkel: « n’utilisez plus l’expression terrorisme islamiste »

Pour le président turc, « l’expression ‘terrorisme islamiste’ ne peut pas être employée, ce n’est pas juste. Car l’islam et le terrorisme ne peuvent pas être accolés », a-t-il affirmé jeudi à l’issue d’une rencontre avec Angela Merkel rapporte Europe 1.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est élevé jeudi contre l’emploi du terme « terrorisme islamiste » pour désigner les attaques menées par des groupes djihadistes. A l’issue d’une rencontre avec Recep Tayyip Erdogan à Ankara, Angela Merkel a mentionné « le terrorisme islamiste » parmi les sujets qui avaient été évoqués lors des discussions.

Le président turc s’est immédiatement inscrit en faux. « L’expression ‘terrorisme islamiste’ nous peine profondément. Une telle expression ne peut pas être employée, ce n’est pas juste. Car l’islam et le terrorisme ne peuvent pas être accolés », a-t-il dit. « Le mot ‘islam’ signifie ‘paix’. Par conséquent, si on met bout à bout deux mots qui renvoient à la paix et au terrorisme, cela peine les fidèles de cette religion (l’islam) »