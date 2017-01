M. Huckabee propose que M. Trump visite Hébron et Maarat Hamah’pelah

L’ancien gouverneur de l’Arkansas Mike Huckabee a déclaré que le président élu Donald Trump devrait visiter la grotte des patriarches Maarat Hamah’pelah à Hébron lors de sa propre visite au site saint.

Il a décrit le site comme «l’un des endroits les plus uniques sur terre» et a déclaré que c’était une tragédie qu’il y ait tant de restrictions sur la visite de diverses parties du site sacré en raison des objections musulmanes. Il a explique que si l’accès pouvait être ouvert à toutes les grottes, ce serait « l’une des plus grandes opportunités archéologiques dans l’histoire de l’humanité ».

M. Huckabee a déclaré que la grotte des patriarches devrait être libre, ouverte et accessible à toutes les personnes sur terre. Il a également fait référence à l’ONU et a déclaré: «Je suis debout dans un endroit qui a été aux Juifs depuis 4000 ans. Dire que les Juifs ne sont pas chez eux pas ici, c’est comme dire que les Texans ne sont pas chez eux à Dallas. C’est absurde. »

« Je recommanderais qu’il (Trump) vienne » visiter ce site a déclaré M. Huckabee.