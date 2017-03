M. Lapid ne veut pas de la liste arabe unifiée dans tout gouvernement qu’il formerait

Le président du parti Yesh Atid, Yair Lapid a déclaré dimanche que s’il était élu premier ministre, les premiers appels téléphoniques qu’il ferait, seraient destinés au Likoud et aux partis de gauche parce qu’Israël a besoin d’un gouvernement d’union.

Interrogé sur la liste arabe conjointe par radio 101.5FM, M. Lapid a déclaré: « Non, je pense que le temps n’est pas encore mûr, et je pense qu’une faction de ce parti avec Hanin Zoabi, Bassel Ghattas et ceux qui haïssent Israël ne peut pas vraiment participer à un gouvernement. »