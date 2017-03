M. Lieberman accusé de toutes parts d’affaiblir la droite israélienne

Le député Mickey Zohar (Likoud) a réfuté la dénonciation par le ministre de la Défense Avigdor Liberman de ceux qui promeuvent l’annexion de la Judée et de la Samarie à l’ouverture de la réunion du Comité des Affaires étrangères et de la Défense dans une interview avec Arutz Sheva.

M. Zohar a d’abord réagi à l’allégation selon laquelle l’annexion contrevenait à la politique du gouvernement américain, et pourrait créer une crise politique: «Je suggérerais que le ministre Liberman soit patient avant de déterminer la politique du gouvernement américain. Il y a une nouvelle administration, nous adapterons notre politique.»

Selon lui, «M. Liberman inflige des dégâts politiques au programme de la droite pour lequel le public a voté et qu’il convient de mettre en œuvre à la Knesset. La politique de droite pour laquelle nous avons été élus est d’annuler l’idée d’un Etat palestinien et de construire un nouveau dialogue qui parle de vivre ensemble avec les mêmes droits et responsabilités, il n’y a pas d’autre solution. L’établissement d’un Etat palestinien, en dehors du terrorisme et du sang juif, ne mènera à rien ».