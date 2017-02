M. Lieberman ne veut rien construire en Judée Samarie sans l’aval des Etats-Unis

Le ministre de la Défense, Avigdor Liberman, a prévenu vendredi que l’annexion de la zone C ou de ses composantes en Judée-Samarie ou encore l’accélération de la construction dans la région ne se ferait pas sans coordination avec les États-Unis.



« Nous ne pouvons pas aller de l’avant sans entente avec les États-Unis, à la fois en ce qui concerne la construction et l’application de la souveraineté, alors je suggère que tout le monde se calme », a déclaré M. Liberman dans une interview sur Channel 2 News.

« En ce qui concerne l’annexion et la construction en Judée et en Samarie – nous devons comprendre que cela ne se fera pas en fonction des déclarations ou des tentatives de gains électoraux à court terme », a ajouté M. Liberman dans ce qui semblait être une allusion à Naftali Bennett.

«C’est d’abord et avant tout en fonction de notre relation avec les États-Unis. Si quelqu’un pense que vous pouvez appliquer la souveraineté israélienne sur toute la Judée-Samarie ou sur des blocs ou encore construire indéfiniment sans une entente avec la Maison Blanche, il se trompe « , a poursuivi le ministre de la Défense.

Interrogé sur la déclaration du président Donald Trump selon laquelle les États-Unis n’insisteront pas nécessairement sur la solution à deux États, M. Liberman a répondu: «Nous soutenons un État juif, et non un État binational. Je pense que nous devrions nous séparer des Palestiniens, même ceux qui vivent dans le Wadi Ara. Il n’y a aucune raison pour nous d’accepter un état palestinien sans même un Juif, alors que nous sommes un pays avec une population arabe qui dépasse les 20%. »

Se référant aux évaluations de certains membres de la coalition selon lesquelles une confrontation militaire avec le Hamas pourrait être proche, M. Liberman a déclaré: « Nous n’avons pas l’intention d’entreprendre une action militaire, ni dans le sud, ni dans le nord. »

Dans le même temps, il a souligné «nous allons répondre avec force à toute provocation, et plus puissamment à chaque fois. Ce message a été reçu, à la fois à Gaza et dans le nord. »

M. Liberman a également réagi à la déclaration du député arabe extrémiste Ahmed Tibi, qui a déclaré cette semaine que si l’idée d’une solution de deux États était mise en oeuvre, il sera lui-même premier ministre de l’État qui en résulte.

Le ministre de la Défense a exprimé l’espoir que Tibi « sera un membre du parlement à Ramallah. Il n’a rien à faire dans le Parlement israélien. »

Enfin, Liberman a minimisé les rapports selon lesquels il y aura bientôt des élections en raison des enquêtes menées contre le Premier ministre Binyamin Netanyahu.

« Je ne vois pas d’élections à l’horizon et quiconque voit les élections bientôt devrait se calmer », a-t-il déclaré.