M. Poutine se moque de la menace iranienne contre Israël

Vladimir Poutine a moqué Binyamin Netanyahu concernant la menace iranienne jeudi. Reçu au Kremlin, le Premier ministre israélien a critiqué l’Iran, allié de la Russie au Proche-Orient. « Il y a 2500 ans, il y a eu une tentative en Perse de détruire le peuple juif. Cette tentative a échoué et c’est ce que nous célébrons à travers la fête » de Pourim qui aura lieu dimanche et lundi en Israël, a déclaré M. Netanyahu au chef de l’Etat russe. « Voilà qu’aujourd’hui l’Iran, héritier de la Perse, poursuit cette tentative de détruire l’Etat juif. Ils le disent de la façon la plus claire, ils l’écrivent sur leurs missiles balistiques », a-t-il affirmé. « Oui, enfin, c’était au Ve siècle avant notre ère », a répondu, ironique, le président russe. « Aujourd’hui, nous vivons dans un monde différent. Alors parlons-en », a-t-il ajouté.