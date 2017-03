M. Spielberg va produire un film sur les réfugiés syriens

Une adaptation au cinéma du livre « A Hope More Powerful Than the Sea » de Melissa Fleming, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, va être produite par Steven Spielberg et JJ Abrams, selon The Wrap. Il s’agit de l’histoire vraie de Doaa Al Zamel, une jeune Syrienne qui a fui son pays pour rejoindre l’Europe avec ses deux jeunes enfants sur une simple bouée dérivant en pleine mer Méditerranée. Le film, qui n’a pour le moment ni scénariste ni réalisateur, sera distribué par Dreamworks rapporte la RTBF.