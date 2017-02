Ma terre. La nouvelle chanson d’amour à Israël qui envahit les réseaux sociaux

(Vidéo) Voici une chanson et un clip qui tracent leur sillon sur les réseaux sociaux. « Ma terre », un titre interprété avec brio par Olivier Seror et mis en image par Laurent Bendayan, ne vous laissera sans doute pas indifférent. L’équipe de Coolamnews s’est laissée entraîner dans cette ode à l’Alyah.

Pour le réalisateur du Clip, Laurent Bendayan, » Il m’arrive de venir travailler en Erets. Je suis amoureux de cette terre mais il est difficile d’expliquer pourquoi. Comme dans de nombreux couples, l’un des deux n’est pas forcément partant. Alors j’ai besoin d’exprimer cet amour par des clips musicaux. Il y a 4 ans j’avais mis en scène mes enfants sur » envole moi » de Goldmann. Je trouvais les paroles vraiment adéquat pour nous, juifs de diaspora. Ça a été un réel succès. L’année dernière j’ai fait appel à mon ami chanteur Ruben Haddad pour reprendre une chanson de Kenji » la mama » . Ça a donné « Israel Hayekara » vue par plus de 300000 personnes. J’avais besoin de réaffirmer mon amour pour Israël encore et toujours,en ces temps difficiles. Olivier Seror m’a rejoint dans ce merveilleux projet. Cette chanson est un véritable appel à notre retour a la maison. Puisse t’Il écouter nos prières et nous ramener à la maison ».

Bonne écoute et bon visionnage.