Macron donné gagnant du second tour dans les sondages

Emmanuel Macron serait élu le 7 mai prochain président de la République avec 64% des voix contre Marine Le Pen, créditée de 36% des intentions de vote, selon un sondage Elabe pour l’Express et BFM TV publié lundi. Le sondage a été réalisé en ligne lundi auprès d’un échantillon de 967 personnes tirées d’un groupe de 1 001 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.