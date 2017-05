Macron : « Il faut débattre avec le FN même si on se salit un peu »

« J’ai beaucoup pensé à Jacques Chirac et à la campagne de 2002 (…) je crois qu’il faut débattre avec le Front national », a déclaré le candidat En marche! alors qu’il était interrogé sur le sujet sur France Inter. « On n’arrive pas à torde le cou à tous les mensonges mais on en tue quelques-uns », a-t-il poursuivi, estimant « qu’il est indispensable d’aller sur le terrain de bataille même si on se salit un peu » car « nos concitoyens ont mis Marine Le Pen au second tour ».