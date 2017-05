Mahmoud Abbas leur dit: « tuez des innocents et vous et votre famille toucheront un salaire pour le reste de votre vie »

Mercredi, lors d’une session spéciale au siège de l’ONU à New York, Danny Danon, l’ambassadeur d’Israël à l’ONU a appelé le Conseil de sécurité à agir pour que l’Autorité palestinienne cesse de verser des salaires aux « terroristes qui tuent des israéliens Juifs »….

Danon a présenté des chiffres tangibles au Conseil de sécurité de l’ONU sur les salaires que verse l’Autorité palestinienne aux terroristes. Selon Danon, en 2016, l’Autorité Palestinienne a consacré près de 130 millions de dollars de son budget à payer des terroristes emprisonnés et 175 millions de dollars en allocations aux familles des « martyrs ». Au total, l’Autorité Palestinienne a donc versé plus de 300 millions de dollars aux terroristes en 2016, une pratique qui dure depuis de nombreuses années. Ce montant, selon Danny Danon représente environ 7% du budget annuel de l’Autorité Palestinienne et près de 30% de l’aide étrangère offerte par la communauté internationale.