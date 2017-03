Mahmoud Abbas nomme l’un de ses proches aux Etats-Unis

Mahmoud Abbas a nommé le Dr Husam Zomlot à la tête de la légation de l’OLP aux États-Unis. Depuis Mai 2016, il est le conseiller stratégique de Mahmoud Abbas. Il possède un doctorat en économie de l’Université de Londres et une vaste expérience en politique et en diplomatie. Entre 2003 et 2009, il a travaillé à la légation de l’AP à Londres. Il a été élu au Conseil révolutionnaire du Fatah lors de la 7ème conférence du Fatah à Ramallah et s’est récemment rendu aux États-Unis avec une délégation de l’Autorité Palestinienne et a rencontré des membres du Congrès. Il remplacera Ma’an Erekat, qui a occupé ce poste ces dernières années. La nomination du Dr Zomlot vise probablement à améliorer les relations avec la nouvelle administration américaine.