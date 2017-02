Mahmoud Abbas vitupère contre l’annonce de la mise en chantier de logement en Judée-Samarie

Lors de la séance d’ouverture du conseil révolutionnaire du Fatah, Mahmoud Abbas, Président de l’Autorité Palestinienne, a averti que la décision du gouvernement israélien de construire de nouveaux logements dans les localités juives de Judée-Samarie aura de graves conséquences. Il a fait référence à la résolution 2334 du Conseil de sécurité, qui juge les implantations illégales. Mahmoud Abbas a prononcé un discours à l’Union africaine à Addis-Abeba. Il a affirmé que l’obtention d’un arrangement complet et juste sur la base de la solution à deux États est maintenant menacée, puisque Israël tente de saper les efforts de fonder un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale. Selon lui, toute atteinte au statu quo à Jérusalem-Est et sur les terres palestiniennes occupées en 1967 détruit la paix et déstabilise le Moyen-Orient.