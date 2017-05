Le maire de Ramat HaSharon menacé de mort

La police a ouvert jeudi une enquête après qu’une lettre de menace et une balle ont été trouvées sur le pare-brise d’une voiture appartenant à Avi Gruber, le maire de Ramat Hasharon.

Sur une feuille de papier a été griffonné le court message : « Le prix à payer viendra bientôt ». Les attaques du groupe ‘Prix à payer’, qui prennent généralement la forme d’incendies criminels ou de graffitis, sont menées par des extrémistes juifs de droite. Elles ont généralement pour but de se venger des Arabes et des Chrétiens, ou sont menées contre des cibles de l’armée en réponse aux attaques terroristes et pour protester contre les politiques israéliennes qu’elles jugent défavorables aux Juifs.

Source : Times Of Israel