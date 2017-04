Mais au fait, une minute de silence, c’est juif ?

Pendant Yom Hashoah, nous avons observé, pour les victimes tombées sous la haine des barbares nazis, une minute de silence, mais au fond, en quoi cela honore-t-il leur mémoire ?

Le culte de la cérémonie

Dans le peuple juif, plus que dans les autres peuples, la cérémonie est une manière de rendre éternels les grands événements qui ont jonchés son histoire, si souvent haï et chassé. A n’en pas douter, il va là de la façon la plus efficace de perpétuer un souvenir, une pratique, une identité dans les générations qui se succèdent.

En Israël c’est une institution

Le jour de Yom Hashoah en Israël est une commémoration nationale où les rédactions, les représentants politiques, les écoles, les universités, les synagogues marquent l’évènement chaque années par des visites, des témoignages, des projections de films, des prières. Et surtout, le matin à 10h, les sirènes retentissent et le pays tout entier s’arrête. Au bureau comme à l’usine, à la maison comme au cinéma, sur la route comme dans les restaurants, partout, les gens se lèvent, se souviennent et se taisent.

Une attitude apparemment logique

De prime abord, il paraît pertinent de se dire que, s’il on veut vraiment « se souvenir », on essaye de mettre de côté tout le reste, en donnant l’exclusivité de notre temps à « penser » à ceux et celles, de notre chair et de notre sang, qui ont tant souffert ; un recueillement que l’on veut si important qu’il faut se taire et ne rien faire devant le souvenir d’un tel cataclysme historique et affectif.

Se taire, n’est pas Juif

En fait, la mémoire est quelque chose qui, d’abord, se transmet. Et pour transmettre, il faut parler, il faut agir. Alors certains diront « chaque chose en son temps », seulement voilà, il s’agit ici également de respecter la souffrance et de lui donner un sens et une morale. Si par compassion ou par soucis d’unité, il convient de se joindre à ceux qui se taisent, il est toutefois important de considérer l’avis de ceux qui pensent que l’hommage est justement, de parler. En effet pour certains, c’est en s’agitant, bien vivants et bien bruyants, que nous honorons leur mémoire, en Vivant juif. Que ce soit dans les salles de classe en Israël ou dans les écoles juives, à la Knesset, dans les Yéshivot ou dans un exercice de défense de Tsahal, nous leur montrons combien ils vivent encore en nous dans ce brouhaha foisonnant, avenir pour leur mémoire. A y réfléchir, baisser la tête et se taire sont surement les dernières choses qu’ils attendent de nous.