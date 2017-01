Mais que fait le président polonais sur la tombe de Yoni Netanyahou ?

Le président polonais Andrzej Duda, en déplacement en Israël, a émis une demande inédite auprès des services du Premier ministre. Il souhaitait aller se recueillir au mont Herzl, auprès de la sépulture de Yoni Netanyahou, le frère du Premier ministre israélien. Devant l’étonnement des responsables israéliens chargés du protocole, le président polonais a eu cette explication :

« J’ai lu son histoire, ce qu’il a fait pour libérer les otages de l’avion français à Entebbe. J’admire son courage ». En plus d’un bouquet de fleurs, le président polonais a déposé une pierre récolté dans l’ancien ghetto juive de Varsovie. « C’est un symbole, la bas aussi il y a eu des héros de sa trempe », a commenté Andrzej Duda.



Binyamin Netanyahou, touché par la démarche de son invité lui a alors proposé de l’accompagner et a même posté sur sa page Facebook le commentaire suivant:

Andrzej Duda (…) a demandé à visiter la tombe de mon défunt frère Yoni, un héros pour toute l’humanité selon ses dires. Sur la tombe de Yoni, le président a déposé une gerbe de fleurs ainsi qu’une pierre amenée spécialement du ghetto de Varsovie. Je n’ai pas pu cacher l’étendue de mes émotions tellement mon frère me manque.



Yonatan « Yoni » Netanyahou était un commandant de l’unité de commando Sayeret Matkal. Il a été tué en action le 4 Juillet 1974 alors qu’il commandait l’opération d’Entebbe. Netanyahu a été le seul soldat israélien tué lors du raid. Abattu devant le bâtiment qui avait été pris d’assaut, il est mort selon des témoins dans les bras d’Ephraim Sneh, le commandant de l’unité médicale en mission. L’opération elle-même était considérée comme un succès par Israël, et a été renommé à titre posthume Mivtsa Yonatan (Opération Yonathan) en l’honneur de Yoni Netanyahou.

« Je ne veux pas arriver à un certain âge, regarder autour de moi et découvrir, soudain, que je n’ai rien construit ni créé. Je ne veux pas ressembler à certains hommes qui grouillent et volent comme des insectes, ne faisant jamais rien, pris par la ‘routine de leur vie’. Je dois être conscient que ce n’est pas au moment de ma mort que je devrais rendre compte de ma vie. A chaque moment, je dois pouvoir me dire : ‘J’ai fait ceci et aussi cela’. La mort, c’est la seule chose qui me dérange ; elle ne me fait pas peur mais elle m’intrigue… Elle ne m’effraie pas, car je ne donne pas beaucoup de valeur à une vie sans idéal. Et, si je dois sacrifier ma vie pour réaliser cet idéal que je me suis fixé, je le ferai avec joie. » Yoni Netanyahou 17 ans (extrait d’une de ses lettres)