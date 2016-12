Mais qu’est allé faire BHL dans cette galère?

Bernard Henri-Lévy s’est fait surprendre par un journaliste musulman anti-israélien dans une émission d’Al-Jazeera. Le journaliste qatari a demandé pourquoi le philosophe « n’avait jamais demandé d’intervention internationale contre Israël. »

Plus c’est gros, plus ça passe…« Vous avez dit lors de cet entretien que vous étiez favorable à des interventions [militaires] lorsque les populations demandaient de l’aide face à l’oppression et la violence. Mais alors, pourquoi n’avez-vous jamais appelé à intervenir contre les forces d’occupation en Cisjordanie ? Pourquoi n’avez-vous pas demandé de zone d’exclusion aérienne à Gaza en 2014 lorsque l’aviation israélienne a tué 500 enfants palestiniens en un été ? Pourquoi un tel deux poids deux mesures ? »

Voilà la question innocemment posée par un journaliste d’Al-Jazeera à Bernard Henri-Lévy.

« J’aurais demandé ce dont vous parlez si le Hamas avait arrêté de tirer des roquettes sur Israël », répond alors BHL. Scandalisé par cette réponse, le journaliste Mehdi Hasan lui a alors rétorqué que l’on pourrait arguer de la même façon concernant la situation en Syrie.

« D’accord. Mais répondez simplement à cette simple question. Pourquoi n’avez-vous pas appelé à une zone d’exclusion aérienne pour prévenir la mort de 500 enfants à Gaza ? », relance alors le journaliste, plus agressif que jamais.

« Je suis bien sûr favorable à la protection des enfants à Gaza, mais avant tout je soutiens l’arrêt des bombardements sans raison du Hamas sur son voisin Israël. […] La guerre de Gaza était défensive », conclut Bernard Henri-Lévy.