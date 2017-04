Mais qu’ont-ils tous avec le tatouage hébraïque ? Par Bely

Si l’on en croit nombre de spécialistes, ce type de tatouage est d’autant plus apprécié qu’il semble convenir aussi bien au corps féminin que masculin, et qu’il permet des messages « couplés » ! De plus, le graphisme de ces tatouages semble parfaitement adapté pour s’exposer seul ou accompagné d’une forme abstraite le plus souvent symbolique et reste relativement discret ne serait-ce que parce qu’il se décline très souvent dans des tonalités noires ou grises.

Ne pas comprendre ni parler l’hébreu ne semble pas être un problème !

Bien évidemment la plupart des personnes qui ont choisi cette formule ne connaissent pas l’hébreu mais pas plus que tous les peoples, chanteurs, acteurs, footballeurs ou même une Victoria Beckham qui aime à l’exposer, pour ne citer que ceux-là, toutes les vedettes qui ont mis à la mode ces tatouages que se sont empressés de copier leurs fans.

Une question demeure toutefois : Qu’en est-il de l’autorisation ou pas du tatouage par les autorités religieuses juives ? D’après le Rav Aharon Bieler consulté à ce sujet, il est totalement interdit d’imprimer des tatouages sur sa peau et celui-ci de s’en expliquer : « Les idolâtres de l’époque avaient effectivement l’habitude de se tatouer en l’honneur de leurs dieux, comme un esclave qui porte sur son corps la marque d’appartenance à son maître.

Nos Sages précisent que le tatouage est interdit sur toutes les parties du corps, visibles ou couvertes par les vêtements. Applicable en tout lieu et à toute époque, aux hommes et aux femmes, Celui qui marque son corps, ne fût-ce que d’une seule lettre, dans les conditions précisées plus haut, est passible de Malkoute (il mériterait d’être frappé) ; il est également fautif si d’autres l’ont marqué, pour peu qu’il les ait aidés ».