La Maison de la Literie s’est installée à Hertzlya

Le 11 mai, La Maison de la Literie Prestige, inaugurait officiellement son premier magasin au 91 rue Hamedinat Hayehoudim à Hertzlya, en Israël, en présence de la ministre de l’Intégration, madame Sofa Landver, et l’ambassadrice de France en Israël, madame Hélène le Gal. La Maison de la Literie, créée en 1980, a été élue meilleure chaîne de magasins 2015-2016 dans la catégorie ‘salons et literie’ et est le leader européen dans le secteur, avec 340 magasins entre la France, l’Europe et les États-Unis. Son fondateur Pierre Elmalek n’a pas caché son émotion : « Il s’agit probablement de l’inauguration la plus émouvante de toute ma carrière »…

