Malgré de nombreuses tentatives de Boycott, Wonder Woman sortira au Liban !

Le mouvement de boycott d’ Israël BDS au Liban n’a pas ménagé ses efforts pour boycotter la sortie du film « Wonder Woman », avec comme actrice principale la star Israélienne Gal Gadot, pour l’ instant, toutes ces tentatives ont été infructueuses…….Détails……..



Le film doit sortir dans les salles Libanaise en Juin mais la publicité faite pour promouvoir le film ont commencé depuis plusieurs semaines.

Le mouvement BDS a lancé sa campagne de boycott contre ce film au mois d’avril, en envoyant une lettre au Bureau chargé du boycott d’Israël et au Ministère Libanais de l’Economie.

La lettre annoncait que dans le film Wonder Woman, le role principal était joué par une ancienne Miss d’Israël, qui avait servi dans l’armée Israélienne et qui avait publiquement soutenu l’opération militaire dans la Bande de Gaza en 2014.

Le mouvemement a encore cette semaine lancé une nouvelle campagne de boycott du film sur Facebook (photo ci-dessus), encore un flop !

Cependant, le film n’a pas été interdit et les salles de cinema du Liban ont même fait la promotion du film, demandant aux gens d’acheter leur tickets à l’avance !

La journal Libanais « al Mayadeen », affilié au Hezbollah, a alors publié un article avec le titre: » Rafle Israélienne sur les cinémas de Beyrouth « .

Rien y fait, la sortie du film est toujours attendee par les Libanais.

