Malgré l’échec de leur manifestation « nous sommes Musulmans », les Juifs d’Obama poursuivent leur travail de sape contre D. Trump

Seulement un millier de personnes ont défilé, dimanche 19 février, dans les rues de New York. Derrière le slogan « Today, I am a muslim too » (Aujourd’hui, je suis aussi musulman-e), les manifestants ont affiché leur soutien à leur « frères et sœurs musulmans » et ont dénoncé la politique anti-immigration du président Donald Trump.

Ce rassemblement de « solidarité avec les communautés musulmanes » a été organisé par la Fondation pour la Compréhension ethnique (FFEU), qui comprend le rabbin Marc Schneier et l’imam Shamsi Ali, directeur du Centre musulman jamaïcain situé dans le Queens, ainsi que l’homme d’affaires Russel Simons, fondateur du label Def Jam Recordings.

Le maire de New York Bill de Blasio, l’activiste Linda Sarsour, l’actrice Susan Sarandon ou encore Chelsea Clinton, fille de l’ancien couple présidentiel, ont soutenu la cause.

« Le message que je veux donner en tant que maire de cette ville à tous, indépendamment de vos origines, votre foi, ou où vous où né, c’est votre ville ! Je suis fier de dire aujourd’hui que je suis aussi musulman », a lancé, aux côtés des membres de la FFEU, le maire, qui avait lancé en septembre 2016 une campagne contre l’islamophobie à travers sa ville.

« Je suis, sans complexe, musulmane, toute la journée, tous les jours », a déclaré Linda Sarsour à la tribune. « Je n'ai pas peur parce que la peur est un choix. Ce n'est pas une réalité. Alors, aujourd'hui, je vous demande (…) de choisir le courage face à la peur », a-t-elle ajouté.