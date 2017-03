Manchester United sponsorisé par la plus grande marque hallal

Alors que les stades de football anglais sont le théâtre de plus en plus d’actes antisémites, Manchester United a annoncé Mercredi la signature d’un contrat de sponsoring de 5 ans avec le plus grand site de commerce en ligne Halal selon le Huffington Post.

Le contrat relie désormais Old Trafford au groupe de Malaisie nommé Aladdin Group. L’accord est resté secret jusqu’à la signature.

Créé il y a moins de 2 ans, Aladdinstreet.com a connu un développement très rapide qui lui a permis de faire ses preuves.

Le site propose à ses clients les produits du quotidien, des articles d’intérieur aux produits de mode, des matériaux de construction aux pantalons. Il s’est notamment démarqué en proposant une large gamme d’articles pharmaceutique, cosmétique et alimentaire halal.