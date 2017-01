Manifestation à Gaza contre la pénurie d’électricité

La crise de l’électricité dans la bande de Gaza s’est récemment aggravée. La situation a entraîné des manifestations de masse dans la bande de Gaza (des milliers ont manifesté à Jabalia). Certaines des manifestations ont été durement dispersées par les forces de sécurité du Hamas et leurs organisateurs ont été arrêtés. Le Hamas a rejeté les revendications des civils et affirmé que Mahmoud Abbas et le gouvernement de consensus national étaient responsables de la crise. Le porte-parole du Hamas Fawzi Barhoum a souligné le droit du public à protester, mais a déclaré qu’il ne pouvait pas créer « l’anarchie dans Gaza » et troubler l’ordre public. Fathi Hamad, haut responsable du mouvement, a exhorté les manifestants à se rendre en Égypte ou en Cisjordanie si la vie dans la bande de Gaza est insatisfaisante. Il a ajouté que le Hamas ferait tout pour disperser les protestations.