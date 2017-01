Après avoir voté à deux reprises des résolutions de l’UNESCO niant le caractère juif de Jérusalem et avoir voté en faveur de l’honteuse résolution 2334 du Conseil de sécurité de l’ONU le 23 décembre 2016, la France a décidé de convier 70 pays à la conférence de « paix » de Paris le 15 janvier.

Suite aux différents votes de la France contre Israël, nul n’est dupe que cette conférence sera biaisée à cause du parti-pris évident du gouvernement français. En d’autres termes, comme l’a clairement dit le ministre israélien de la Défense, cette conférence sera un « procès Dreyfus moderne. L’occasion de ne pas mettre « qu’un seul juif en procès, mais tout Israël ». Une chose inacceptable que nous devons absolument condamner.

Nous vous invitons donc ce 15 janvier à 19h devant l’ambassade de France en Israël pour exprimer votre indignation face à l’initiative française qui va à l’encontre de la paix dans la région.

Rassemblons-nous pour faire comprendre à la France et au monde entier qu’Israël est un État souverain, avec Jérusalem comme capitale unie et éternelle, et qu’aucune conférence internationale sans la présence d’Israël ne pourra faire avancer la paix.