Marine Le Pen devancerait François Fillon si Bayrou se présentait

Marine Le Pen devancerait François Fillon au 1er tour de l’élection présidentielle et Emmanuel Macron, en 3e position, enregistre une nouvelle hausse d’au moins trois points en un mois, le tout si François Bayrou est candidat, selon un sondage Ifop-Fiducial diffusé aujourd’hui. Avec 26% à 26,5% d’intentions de vote, la présidente du Front national gagne 2 à 2,5 points et devance à nouveau le candidat de la droite, crédité de 24% à 25%, qui en perd lui 3,5. Début décembre, François Fillon devançait Marine Le Pen de 3,5 à 4 points, dans l’euphorie de sa victoire à la primaire de la droite. Au second tour, l’ex-Premier ministre l’emporterait avec 64% (-1) d’intentions de vote contre 36% (+1) à la candidate du FN.