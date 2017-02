Marine Le Pen se rend au Liban

Marine Le Pen, candidate du Front national (FN) à la présidentielle, se rendra le 19 et 20 février au Liban où elle doit rencontrer le président Michel Aoun, proche du Hezbollah et du président syrien et le Premier ministre Saad Hariri farouchement hostile au pouvoir à Damas. Marine Le Pen s’est démarquée de la classe politique française en prenant la défense de M. Assad et appelant à dialoguer avec lui.