La marine militaire Indienne en visite en Israël

Trois croiseurs indiens ont accosté au port de Haïfa pour célébrer 25 ans de relations diplomatiques entre Israël et l’Inde. Buffet, orchestres et discours officiels, les relations vont au plus fort entre Jérusalem et New Delhi. Depuis l’instauration de cette relation, l’Inde est devenu l’un des partenaires économiques les plus prolifiques d’Israël. Notamment, L’inde est, après les Etats-Unis, le plus gros consommateur de matériel militaire Israélien.