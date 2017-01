Mark Zuckerberg considère que la religion est « très importante »

Le jour de Noël, Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook juif, a écrit «Joyeux Noël et Hanoucca de la part de Priscilla, Max, Bête (le chien) et moi».

Presque immédiatement, quelqu’un a répondu: « N’êtes-vous pas athée? »

Bien que M. Zuckerberg se soit identifié comme athée depuis plusieurs années, il a répondu: «Non. J’ai été élevé juif, puis j’ai traversé une période où j’ai interrogé des choses, mais maintenant je crois que la religion est très importante. »

Zuckerberg n’a cependant pas dit ce en quoi il croit. Au fil des années, M. Zuckerberg a exprimé son intérêt pour le bouddhisme, et en août, il a rencontré le pape François.

« Voir les moments de joie et de la famille partagée sur Facebook aujourd’hui est l’une des choses que je préfère au sujet de notre communauté », a écrit Zuckerberg. «J’espère que vous êtes entouré d’amis et d’êtres chers et que vous avez la possibilité de réfléchir à toutes les choses significatives de votre vie. Que la lumière de vos amitiés continue d’éclairer votre vie et notre monde entier. »